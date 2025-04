Carlo e Camilla atterrano in Italia | una visita importante per i rapporti tra Italia e Inghilterra

Carlo III e la regina Camilla sono atterrati a Ciampino in un pomeriggio di sole, dando così il via alla loro storica visita di Stato. Un evento significativo, non solo perché rappresenta la prima visita in Italia dal momento dell'incoronazione di Carlo, ma anche perché sottolinea la forza di un'amicizia che lega Roma e Londra, un legame che sta vivendo un momento di particolare sintonia.L'aereo reale è atterrato alle 17:14, scortato da due F-35 dell'Aeronautica Militare Italiana. Camilla, elegante come sempre, indossava un abito blu in crepe con dettagli ton sur ton, firmato dalla stilista Fiona Clare, una delle preferite dalla regina. Il re, invece, ha scelto un abito gessato con accessori rosa cipria.

