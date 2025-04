Agi.it - Carlo e Camilla a Roma: le modifiche alla circolazione stradale

AGI - I realiiniziano oggi un viaggio in Italia, che toccherà la città die Ravenna. A tale proposito, è stato disposto un piano mobilità ad hoc nelle zone che saranno toccate dvisita dei sovrani. Ecco il piano mobilità previsto, sulla base delle indicazioni della Questura, da lunedì 7 a giovedì 10 aprile. - Cosa accade il 7 aprile - Nell'area tra Santa Croce in Gerusalemme e via Emanuele Filiberto, dal 7 aprile sono previsti divieti di sosta in: via Ludovico di Savoia (tra via Emanuele Filiberto e via Federico Sclopis); via Conte Rosso (tra via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano); via Umberto Biancamano (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto). Possibili temporanee chiusure. Già dnotte tra il 6 e il 7 aprile, divieti di sosta pure in via Sardegna (tra il civico 13 e via Veneto) e in via Campania (tra il civico 29 e via Veneto).