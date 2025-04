Carlo e Camilla a Roma arrivata a Ciampino la Bentley State Limousine della Casa Reale

arrivata nell’area militare dell’aeroporto di Ciampino la Bentley State Limousine della Casa Reale inglese che Carlo e Camilla useranno per la visita a Roma. I reali sono arrivato nella Capitale oggi pomeriggio alle 17. Ad accoglierli la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi accompagnata dall’ambasciatore britannico in Italia, Lord Edward Llewellyn, e dall’ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini.Il viaggio cade in occasione del 20° anniversario di matrimonio dei reali, celebrato il 9 aprile 2005. I reali britannici avranno una serie di impegni istituzionali tra cui l’udienza con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lapresse.it - Carlo e Camilla a Roma, arrivata a Ciampino la Bentley State Limousine della Casa Reale Leggi su Lapresse.it nell’area militare dell’aeroporto dilainglese cheuseranno per la visita a. I reali sono arrivato nella Capitale oggi pomeriggio alle 17. Ad accoglierli la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi accompagnata dall’ambasciatore britannico in Italia, Lord Edward Llewellyn, e dall’ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini.Il viaggio cade in occasione del 20° anniversario di matrimonio dei reali, celebrato il 9 aprile 2005. I reali britannici avranno una serie di impegni istituzionali tra cui l’udienza con il presidenteRepubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

