Carlo Conti svela perché chiude in anticipo Ne Vedremo delle Belle

Il conduttore commenta la decisione di terminare prima il programma sperimentale di Rai 1 Il programma doveva fermarsi per la Pasqua Tra i motivi che hanno portato alla conclusione anticipata del programma “Ne”, c’era già in calendario una pausa prevista per la sera del Sabato Santo, un momento in cui, per consuetudine, Rai 1 evita di trasmettere varietà o programmi leggeri. Tuttavia, non è stata solo la festività a incidere sulla decisione finale. Una sperimentazione che non ha convinto In un’intervista rilasciata a LaPresse,ha spiegato apertamente che gli ascolti non hanno soddisfatto le aspettative iniziali. Il programma era pensato per cinque puntate, ma si è deciso di concludere con la quarta, evitando un ritorno in onda dopo la pausa. “Se hai un programma che fa il 25-30% puoi anche fermarti una settimana”, ha detto il conduttore.