Carlo Conti chiude il suo ‘Ne vedremo delle belle’ in anticipo | È mancato il pepe il programma non ha carburato

ha deciso di interrompere anticipatamente la sua nuova avventura televisiva. Il varietà del sabato sera, “Nebelle”,i battenti prima del previsto a causa di ascolti inferiori alle attese. È stato lo stesso conduttore a spiegare le ragioni della scelta in una recente intervista: «Visto che Nebelle non hapreferisco finire prima».Il format avrebbe dovuto contare su cinque appuntamenti, con una pausa prevista in occasione del Sabato Santo, serata nella quale tradizionalmente la Rai non trasmette programmi di intrattenimento leggero. Ma, come racconta, «siccome ilnon è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana». Così si è arrivati alla decisione di concludere con la quarta puntata, senza mai arrivare alla quinta, che in realtà era sempre rimasta “in sospeso”.