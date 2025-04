Carlantino entra nella Rete dei comuni sostenibili

Sabato 12 aprile 2025 al Comune di Carlantino sarà conferita la Libellula di Comune Sostenibile. Con questo atto, il paese della diga di Occhito entra ufficialmente nella "Rete dei comuni sostenibili", l'associazione nazionale più grande in Europa che unisce comuni, Province, Città Metropolitane.

