Caressa a Sky | La Juventus di questa sera la riconosci grazie a questo poi l’attacco diretto a Thiago Motta | Non ha capito dove fosse!

JuventusNews24Caressa, giornalista, ha rivisto la vecchia Juve e ha attaccato Thiago Motta: ecco cos'ha detto il collega!Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha espresso un parere sulla Juve di Tudor e su quella di Thiago Motta. Ecco le sue parere dopo Roma Juve.LA NUOVA VECCHIA Juventus – «La Juventus di questa sera la riconosci grazie all'esultanza di Locatelli, che ha toccato lo stemma dopo il gol».Thiago Motta – «Thiago Motta ha dimostrato di non aver capito cosa sia la Juventus. Non ha capito dov'era. Intervista Thiago Motta? Se devi parlare, parla. Non devi dire le mezze cose. Ha detto solo dei no. Dicci anche cos'è successo. La sua intervista è stata una via di mezzo. Se rilasci un'intervista dopo dieci giorni, parla. Così mi sembra una cosa inutile».

