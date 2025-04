Carenza di autisti e corse soppresse | il 14 aprile sciopero del personale Ataf

personale Ataf incrocerà le braccia lunedì prossimo. La Faisa Cisal di Foggia ha confermato lo sciopero di 4 ore per la giornata del 14 aprile, dalle 8:30 alle 12:30, nel rispetto delle fasce di garanzia e dei servizi minimi indispensabili, come previsto dalla normativa vigente.

