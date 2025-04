Carcere senza pace Altre due aggressioni

Ilgiorno.it - Carcere senza pace. Altre due aggressioni Leggi su Ilgiorno.it Ancora un’aggressione alla casa circondariale di Monza. La sesta nel giro di 40 giorni. Altri due agenti di polizia penitenziaria feriti. Accade sabato sera, quando un detenuto, recluso nel reparto a custodia attenuata, durante la fase di chiusura delle attività trattamentali, ha agenti. È intervenuto il 118, che ha poi trasportato i due malcapitati in pronto soccorso dell’ospedaòeSan Gerardo, da cui sono usciti con una prognosi di 5 giorni il primo e di 12 il collega. A darne notizia è il segretario locale Uil-PA Polizia Penitenziaria Massimiliano D’Alberto: "La misura è colma, stiamo per essere quasi decimati, il clima è insopportabile, lo stato d’animo dei colleghi è ridotto ai minimi termini, si monta in servizio nella consapevolezza di venire aggrediti per una qualsiasi pretestuosa ragione.

