Carcasse di auto e degrado Rimosse nove vetture | Un problema ambientale

Rimosse le prime 9 auto abbandonate nel Comune di Aulla grazie alla convenzione con Area Sicura. Vecchie auto con o senza targa, giacenti gran numero sul suolo pubblico. "Si tratta di operazioni necessarie – dichiara il sindaco Roberto Valettini –, sollecitate dai cittadini, anche sul fronte dell'igiene pubblica e del decoro urbano". I veicoli abbandonati sono un problema legale, ambientale e urbano. "Il deterioramento di materiali come pneumatici e batterie - spiega il vicesindaco Roberto Cipriani - può rilasciare sostanze dannose per l'ecosistema". "Un'operazione che è solo all'inizio - dichiara il consigliere delegato alla sicurezza, Alessandro Andellini - ma che proseguiremo in tutto il territorio comunale con le tempistiche consone alla disponibilità del personale di polizia municipale".

