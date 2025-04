Capuano spara e non ha dubbi | Napoli favorito per lo scudetto

Napoli non hanno sfruttato la possibilità di salire a -1 dall’Inter in cima alla classifica. Giovanni Capuano comunque spara la sentenza su X.PARTITE – Il weekend di Serie A non ha cambiato gli equilibri in classifica. L’Inter ha pareggiato a Parma prendendo due gol nel secondo tempo e non sfruttando il calendario favorevole della giornata. Il Napoli invece, a distanza di due giorni, non ha colto l’occasione di salire a -1. Solo 1-1 con il Bologna, che ha trovato il gol del pareggio con Dan Ndoye. Santiago Castro ha avuto anche la chance per segnare la rete del vantaggio, ma Simone Scuffet si è salvato clamorosamente.Conte e il Napoli fermati dal Bologna! Capuano sorprende e dà la sentenzaSENTENZA – Adesso il calendario favorisce sicuramente la squadra di Antonio Conte. Inter-news.it - Capuano spara e non ha dubbi: «Napoli favorito per lo scudetto» Leggi su Inter-news.it Antonio Conte e ilnon hanno sfruttato la possibilità di salire a -1 dall’Inter in cima alla classifica. Giovannicomunquela sentenza su X.PARTITE – Il weekend di Serie A non ha cambiato gli equilibri in classifica. L’Inter ha pareggiato a Parma prendendo due gol nel secondo tempo e non sfruttando il calendario favorevole della giornata. Ilinvece, a distanza di due giorni, non ha colto l’occasione di salire a -1. Solo 1-1 con il Bologna, che ha trovato il gol del pareggio con Dan Ndoye. Santiago Castro ha avuto anche la chance per segnare la rete del vantaggio, ma Simone Scuffet si è salvato clamorosamente.Conte e ilfermati dal Bologna!sorprende e dà la sentenzaSENTENZA – Adesso il calendario favorisce sicuramente la squadra di Antonio Conte.

Mantova, spara al padre nel garage: voleva l'eredità. Francesco Capuano, la figlia Rosa non risponde al gip. Sequestrato il testamento: «Lei era l'erede universale». Uccide il padre a Suzzara, la telefonata della figlia Rosa al 112: "Hanno sparato al mio papà, correte". L’ex bidello ucciso con tre spari in testa, tutte le prove contro la figlia Rosa: “Disoccupata, il padre figura possessiva di cui sbarazzarsi”. 18enne ucciso a Napoli, il cugino confessa: "Ho trovato la pistola, è partito un colpo per caso". Omicidio a Suzzara: 79enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel garage di casa. Ne parlano su altre fonti

Francesca Capuano teneva nel beauty-case la pistola con cui ha ucciso il padre? Cosa sappiamo dell’arma del delitto di Suzzara - Una prova ulteriore dopo le tracce di polvere da sparo trovate nell’abitazione mantovana dove la donna era tornata dopo il delitto. Rosa Capuano ... ha nominato un difensore di fiducia e non ... (msn.com)

Rosa Capuano spara al padre e lo uccide, trovato un revolver nel beauty-case. Il movente e i cellulari sequestrati: cosa sappiamo - L'autopsia ha poi stabilito che Francesco Capuano, pensionato di 79 anni sarebbe morto tra le 9 e le 9.30, con tre proiettili sparati a bruciapelo alla testa. (leggo.it)

Omicidio Francesco Capuano a Suzzara, al via le analisi per le tracce di polvere da sparo sulla mani della figlia - Al via oggi le analisi per eventuali tracce di polvere da sparo. Lo scorso 5 marzo ... una direzione alle indagini l'ha data l'arresto della figlia, Rosa Capuano. Secondo le ricostruzioni, la ... (fanpage.it)