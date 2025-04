Spazionapoli.it - Capuano insiste: Scudetto al Napoli e Inter sfavorita, ecco il motivo

Il giornalista Giovannisui social: dopo il pareggio dela Bologna, Antonio Conte è favorito per loIlspreca l’occasione di accorciare il distacco con l’, che resta immutato a 3 punti come ad inizio giornata. Quando mancano 8 turni di campionato, le due formazioni in lotta per il titolo non riescono ad allungare l’una dall’altra a causa dei rispettivi pareggi in Emilia Romagna.Antonio Conte dalla tribuna del Dall’Ara – causa squalifica – osserva una squadra che si sfilaccia e si disunisce nella seconda frazione di gioco. Dopo un ottimo avvio, il Bologna conquista campo e fiducia e nella ripresa con Ndoye realizza la rete del definitivo uno a uno. Addirittura, Scuffet salva il punticino che permette aldi mantenere il distacco a -3 dall’