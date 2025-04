Anteprima24.it - Capua, domani al ‘Ricciardi’ in scena Silvio Orlando con “Ciarlatani”

Tempo di lettura: 2 minutiL’8 aprile, al teatro Ricciardi diin “” di Pablo Remón, traduzione italiana di Davide Carnevali da Los Farsantes, cone con (in o.a.) Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi regia Pablo Remón. Appuntamento alle ore 20.30. Il pluripremiato drammaturgo e regista spagnolo Pablo Remón porta inla sua esilarante commediaaffidandosi al talento indiscusso diracconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo. Dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini. Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi, Anna è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente trionfare.