Capello | Il prossimo allenatore ascolti Ranieri Sensi un grande presidente

Ranieri dirigente come si pensava.Ciò che è certo è che il tecnico di Testaccio non siederà più sulla panchina giallorossa, e con riguardo al suo successore Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, lancia un diktat che andrà seguito: “Per la Roma è importante che il prossimo allenatore ascolti Ranieri”. Sololaroma.it - Capello: “Il prossimo allenatore ascolti Ranieri, Sensi un grande presidente” Leggi su Sololaroma.it L’1-1 dell’Olimpico contro la Juventus non porta né sorrisi né lacrime alla Roma, che rimane in corsa per quell’obiettivo Champions tornato prepotentemente alla ribalta. Certo, lo scontro diretto in casa con i bianconeri era oggettivamente un’occasione da sfruttare, e la sensazione è che qualcosina di più si potesse fare nella ripresa. Rimuginare sul passato però non serva a nulla, perché all’orizzonte ecco il derby più altre 6 “finali”, prima di pensare ad futuro che potrebbe anche non vederedirigente come si pensava.Ciò che è certo è che il tecnico di Testaccio non siederà più sulla panchina giallorossa, e con riguardo al suo successore Fabio, intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, lancia un diktat che andrà seguito: “Per la Roma è importante che il”.

