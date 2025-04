Caos sui mercati bruciati 10 000 miliardi in tre giorni | voci di stop ai dazi ma gli Usa smentiscono

mercati mondiali , affossati giovedì e venerdì dall' introduzione dei dazi voluti dal presidente statunitense Trump , non si sono concretizzate. Anzi le Borse hanno passato una terza giornata consecutiva di panico , pur con un progressivo tentativo da parte di Wall Street e soprattutto dei titoli tecnologici di limitare i danni. Che comunque sono.

