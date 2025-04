Caos Borse | Pausa per i dazi poi la smentita Trump | Nuove tariffe contro la Cina | La diretta

Borse di tutto il mondo. Lo spread schizza fino a 131 punti base. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continente: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato male" Ilgiornale.it - Caos Borse: "Pausa per i dazi", poi la smentita. Trump: "Nuove tariffe contro la Cina" | La diretta Leggi su Ilgiornale.it Lunedì di sangue per ledi tutto il mondo. Lo spread schizza fino a 131 punti base. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continente: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato male"

Caos dazi, ipotesi di una pausa di 90 giorni, ma la Casa Bianca smentisce: 'E' una fake news'. La dichiarazione «fantasma» di Hassett, il rimbalzo delle Borse, la smentita della Casa Bianca: il caos sui dazi, minuto per minuto. 90 giorni di pausa per i dazi? Ecco il video che ha fatto ballare le borse di tutto il mondo. Borse oggi: Wall Street vira in positivo sull’ipotesi di pausa dei dazi. La Casa Bianca smentisce e il Dow Jones torna in rosso. Listini in tempo reale. Dazi, Trump valuta pausa 90 giorni? Casa Bianca: fake news. Ue: lista dei controdazi stasera. Borse oggi, Trump: «Negoziati con tutti tranne che con la Cina». Poi minaccia Pechino con il 50% di dazi in più. Caos su stop a tariffe per 90 giorni (poi smentito). Ne parlano su altre fonti

Caos dazi, ipotesi di una pausa di 90 giorni, ma la Casa Bianca smentisce: 'E' una fake news' - Wall Street tenta il rimbalzo. Von der Leyen: 'Offerto agli Usa tariffe zero sui beni industriali'. Pioggia di vendite per i dazi. Il presidente agli americani: 'Niente panico, non siate deboli'. Berl ... (ansa.it)

La dichiarazione «fantasma» di Hassett, il rimbalzo delle Borse, la smentita della Casa Bianca: il caos sui dazi, minuto per minuto - Una dichiarazione attribuita dalle agenzie di stampa al consigliere di Trump, Hassett, ha fatto rimbalzare i mercati azionari: ma è stata seccamente smentita dalla Casa Bianca, e per ora non si capisc ... (corriere.it)

US100 rimbalza oltre l'1,00% ?? - Le speculazioni su un rinvio di 90 giorni dei dazi portano a un rimbalzo dinamico degli indici ?? Consigliere senior della Casa Bianca Hassett: Trump sta considerando una pausa di 90 giorni sui dazi, ... (informazione.it)