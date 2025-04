Cantore | Juventus Women e Nazionale Soncin mi chiede cose diverse da Canzi

Alla vigilia della partita di Nations League contro la Danimarca, l'attaccante della Juventus Women e della Nazionale, Sofia Cantore ha parlato così.

SCONFITTA CON CONSAPEVOLEZZA – «Abbiamo affrontato la gara con la Svezia al meglio. ovviamente c'è rammarico per averla persa all'ultimo su calcio di rigore. Però tra noi e con tutto lo staff ci siamo resi conto che quella partita ci ha lasciato molto di positivo a livello di consapevolezza, sappiamo che possiamo affrontare in questo modo tutte le squadre. Tanta fiducia che ci aiuterà anche con la Danimarca, una sfida davvero importante».

DIFFERENZE TRA Canzi E Soncin E COMPETIZIONE IN ATTACCO – «È qualche partita che non segno e vorrei riuscire a dare il mio contributo anche da questo punto di vista.

