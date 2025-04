Pisatoday.it - CantinaJazz - 'Il Risveglio di Primavera'

Leggi su Pisatoday.it

Domenica 13 aprile ore 20:30 al Cavatappi (Calcinaia) va in scena 'Ildi': il magico momento dell'anno in cui si schiudono suoni, profumi e sapori ricchi di promesse, delicati eppure inebrianti. Il momento giusto per un evento didove il Conte Aldobrando degli.