Cantieri di comunità partiti i laboratori per minori e i corsi del benessere finanziati dalla Regione

Cantieri di comunità”, finanziato dalla Regione Abruzzo e coordinato dal Circolo Legambiente Aps: ad Archi, Tornareccio e Perano sono iniziati i laboratori didattici rivolti ai minori, per promuovere l’incontro, la socializzazione e sviluppare competenze trasversali. Chietitoday.it - “Cantieri di comunità”, partiti i laboratori per minori e i corsi del benessere finanziati dalla Regione Leggi su Chietitoday.it È partito il progetto “di”, finanziatoAbruzzo e coordinato dal Circolo Legambiente Aps: ad Archi, Tornareccio e Perano sono iniziati ididattici rivolti ai, per promuovere l’incontro, la socializzazione e sviluppare competenze trasversali.

“Cantieri di comunità”, partiti i laboratori per minori e i corsi del benessere per adulti - Il progetto “Cantieri di comunità”, finanziato dalla Regione Abruzzo, nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di […] ... (ecoaltomolise.net)

