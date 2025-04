CANALE 5 PRESENTA IL TURCO CON CAN YAMAN | TRA I TITOLI PIÙ ATTESI DEL 2025 SU IMDB

CANALE 5, va in onda in prima visione assoluta ed esclusiva, la miniserie «Il TURCO» con Can YAMAN e Greta Ferro.Al centro del racconto, un giannizzero che, ferito, si rifugia a Moena dopo essere sfuggito all’esecuzione. Nel paese della Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti, il soldato viene salvato da Gloria e invita gli abitanti a lottare per i propri diritti.Can YAMAN, nel suo primo ruolo in una serie in lingua inglese, interpreta Hasan Balaban, un ufficiale d’élite dell’esercito dell’Impero Ottomano, impegnato nella battaglia di Vienna del 1683: «Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono davvero emozionato. Il progetto corrispondeva ai miei obiettivi, perché totalmente internazionale, anche se il set è stato fisicamente molto impegnativo» (Variety). Bubinoblog - CANALE 5 PRESENTA IL TURCO CON CAN YAMAN: “TRA I TITOLI PIÙ ATTESI DEL 2025 SU IMDB” Leggi su Bubinoblog Martedì 8 e 15 aprile, in prima serata, su5, va in onda in prima visione assoluta ed esclusiva, la miniserie «Il» con Cane Greta Ferro.Al centro del racconto, un giannizzero che, ferito, si rifugia a Moena dopo essere sfuggito all’esecuzione. Nel paese della Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti, il soldato viene salvato da Gloria e invita gli abitanti a lottare per i propri diritti.Can, nel suo primo ruolo in una serie in lingua inglese, interpreta Hasan Balaban, un ufficiale d’élite dell’esercito dell’Impero Ottomano, impegnato nella battaglia di Vienna del 1683: «Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono davvero emozionato. Il progetto corrispondeva ai miei obiettivi, perché totalmente internazionale, anche se il set è stato fisicamente molto impegnativo» (Variety).

Il Turco, la nuova miniserie con Can Yaman su Canale 5. Il Turco, la recensione dell’anteprima della serie tv con Can Yaman. Paolo Bonolis si riprende il prime time di Canale 5 (e beffa Can Yaman): cosa succede. Il Turco su Canale 5: date, cast e dove vederlo in streaming. Il Turco, Canale 5 cambia idea sulla programmazione: ecco le nuove date di messa in onda. Il Turco, quando va in onda la nuova serie con Can Yaman. Ne parlano su altre fonti

Il Turco su Canale 5: la serie con Can Yaman andrà in onda l'8 e il 15 aprile - Can Yaman sarà il protagonista, insieme a Greta Ferro, della serie in due puntate Il Turco, che andrà in onda su Canale 5. Dopo diversi rinvii, gli appuntamenti in prima serata sono fissati per ... (it.blastingnews.com)

Il Turco, Canale 5 ci ripensa: cambia la programmazione e slitta la messa in onda - Ci sarà mai un giorno in cui Mediaset non cambierà volte su volte i programmi annunciati? Se è sì quel giorno non è ... (msn.com)

Il Turco su Canale 5: quando va in onda, quante puntate sono, cast e trama della miniserie con Can Yaman - Can Yaman-nell’attesa di presentarsi al pubblico nei panni del nuovo Sandokan– torna sul piccolo schermo come… Il Turco: è questo il titolo della nuova miniserie che Canale 5 manderà in ... (msn.com)