Ilrestodelcarlino.it - Camugnano, un anno dopo. Il sindaco: “Con la centrale di Bargi ferma il nostro Comune soffre”

Bologna, 7 aprile 2025 – Unla strage,conta ancora i danni e, in quella comunità immersa tra la quiete delle montagne, a pochi chilometri da Suviana, non passa un solo giorno senza che il pensiero vada alle sette vittime dellaelettrica, ai feriti, alle loro famiglie. Ma gli occhi del paese sono anche puntati sul futuro, su quella cioè che sarà tutta l’opera di rifacimento e rimessa in funzione della. La speranza è che riparta al più presto.Marco Masinara, qual è il bilancio del disastro? “Ricadute reali, sulle attività del territorio, non ne percepiamo, ma chiaramente alcune un po’ ne risentircon il passare del tempo. Ma c’è un ammanco, quello sì, sul bilancio del, dato che lache non produce non paga canoni. E quella di, naturalmente, non va più da 12 mesi”.