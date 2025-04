2anews.it - Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: scossa più forte di magnitudo 2.4

Leggi su 2anews.it

nell’area dei, dove sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti: lapiù, di2.4, è stata registrata dall’Ingv, con epicentro in zona Solfatara, a Pozzuoli. Nuovadi terremoto oggi ai, a Napoli. Ladi2.4, a una profondità di tre chilometri, .