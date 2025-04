Juventusnews24.com - Campagna a sorpresa su Thiago Motta: «Alla Juve sono tutti rammaricati per una ragione. Può fare una carriera brillante se…»

di RedazionentusNews24, CT del Settebello, ha parlato della situazione che si respiradopo l’esonero di: ecco le sue parole aSandrorivaluta l’impatto dintus e svela dei retroscena ai microfoni dintibus. Ecco le sue parole asull’ex allenatore bianconero.LE QUALITÀ UMANE SU– «, hanno apprezzato le qualità umane di, era ben volutoContinassa e da vari membri dello staff. Pessotto me ne ha parlato benissimo, Giorgio Chiellini anche. La situazione però si è evoluta in modo tale che non si potesse andare avanti».INTERVISTA– «Alcuni passaggi li condivido anch’io, non era tutto da buttare quello che è stato fatto, oltre a qualche errore.