Teleclubitalia.it - Camorra, scarcerato l’ex genero del boss Patrizio Bosti

Leggi su Teleclubitalia.it

Luca Esposito, exdel notodella, è stato. Lo ha stabilito il Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli, Federica Villano, che ha ritenuto cessate le esigenze cautelari nei confronti dell’uomo, coinvolto in un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea per autoriciclaggio. In passato, Esposito era stato anche accusato di .L'articolodelTeleclubitalia.