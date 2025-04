Gravidanzaonline.it - Camilla Lomazzi Jorgensen, mamma nonostante i problemi di fertilità. “Vorrei un altro figlio”

Una storia positiva, a lieto fine, nella Giornata mondiale della salute, dedicata quest’anno al benessere materno e neonatale; è quela di, a cui in gioventù era stata diagnosticata l’in, ma che lo scorso 18 agosto è diventatadi Jan, nato alla clinica Mangiagalli di Milano dopo una gravidanza delicata, ma conclusasi nel miglior modo.Nel 2023ha cominciato a cercare una gravidanza: “Conoscendo iormonali che ho fin da ragazzina – ha raccontato al Corriere della Sera – ho fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita in Danimarca, perché sono per metà danese e per metà italiana”. Pur andando in Danimarca chiede però di essere seguita in Italia, a Milano, e sceglie la Mangiagalli all’interno del Policlinico; deve essere riaggiustato il dosaggio dei farmaci che prende per la pressione alta, ma non è la sola strada da seguire: “A luglio 2023 incontro per la prima volta la dottoressa Irene Cetin che, oltre a modificare la terapia, mi dà altre indicazioni: stop a qualsiasi tipo di alcolico, attenzione alla dieta”.