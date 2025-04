Cesenatoday.it - Cambio di una lettera della targa per sfuggire agli autovelox, per la donna denuncia e sequestro dell'auto

Cambio di una lettera della targa per sfuggire agli autovelox, per la donna denuncia e sequestro dell'auto.

Modifica la targa dell’auto (sotto sequestro) per sfuggire ai controlli.

L'uomo che modifica la sua targa (con una lettera inesistente) per entrare in Area B e C.

Cambia una lettera della targa per sfuggire alle multe degli autovelox: denunciato.