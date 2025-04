Cambiaso Juve così sui social dopo il pareggio di Roma | il messaggio del bianconero infiamma i tifosi – FOTO

Anche Andrea Cambiaso, sui social, scrive ai tifosi dopo Roma–Juve. Il laterale bianconero è rientrato dopo l'infortunio, tornando in campo nel secondo tempo nel big match dell'Olimpico. Questo il messaggio social del calciatore. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Andrea Cambiaso (@andreaCambiaso)Tutti uniti, scrive Cambiaso su Instagram. Tudor recupera anche lui per il finale di stagione e la corsa Champions.

