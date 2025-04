Cambia la divisa dei carabinieri via la bandoliera per motivi di sicurezza | cos' è e a cosa serve

bandoliera da parte dei carabinieri una scelta nell'ottica della praticità. Si continuerà a usare la tipica tracolla per rappresentanza Notizie.virgilio.it - Cambia la divisa dei carabinieri, via la bandoliera per motivi di sicurezza: cos'è e a cosa serve Leggi su Notizie.virgilio.it L'addio allada parte deiuna scelta nell'ottica della praticità. Si continuerà a usare la tipica tracolla per rappresentanza

"Fattore di rischio". Così cambia la divisa dei carabinieri - Il Comando generale dell'Arma ha stabilito che la bandoliera non dovrà più essere usata per i servizi operativi dei militari ... (msn.com)

Arriva il presidio mobile di pattuglia dei carabinieri: si parte in via Padova - In questi giorni, si legge in una nota dei carabinieri, sono stati attivati i presidi mobili di pattugliamento in zone critiche della città, partiti in via sperimentale dalla zona di via Padova ... (milanotoday.it)

Dal sogno alla divisa: 860 giovani allievi iniziano la formazione nell’Arma dei Carabinieri - Nasce una nuova generazione di Carabinieri: al via il 144° corso Allievi a Reggio Calabria Lunedì 31 marzo 2025 ha preso il via, presso la Scuola Allievi ... (wesud.it)