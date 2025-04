Sololaroma.it - Calvario big match, 8 punti in 11 gare e non solo: così la Champions si fa dura

Dunque 1-1, un pareggio agrodolce dalle due facce per la Roma, sicuramente contenta di aver reagito allo svantaggio, di averla rimessa in piedi e di rimanere nel limbo della corsa allaLeague, ma consapevole che battere all’Olimpico la Juventus era cosa da fare per aumentare le chances 4° posto. Banda di Ranieri al lavoro a Trigoria ora per preparare il derby della capitale, in un periodo dove i bigsono il leitmotiv del finale di stagione dei giallorossi. Una questione non da poco, che preoccupa, nonper la forza degli avversari ma anche per i numeri fatti registrare.Partiamo dall’annata corrente, con un quadro piuttosto chiaro:conquistati nelle 11contro le prime otto della classe (Inter, Napoli, Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Milan e Fiorentina), per una misera media di 0,72per partita.