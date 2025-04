Unlimitednews.it - Calum Scott a ottobre in concerto a Milano per l’unica data italiana

ROMA (ITALPRESS) –, l’artista britannico multiplatino che ha incantato il pubblico di Britain’s Got Talent con la cover di “Dancing On My Own”, torna in Italia con un’unica, prodotta da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi martedì 212025 al Fabrique di. I biglietti per lasaranno disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da venerdì 11 aprile 2025 alle ore 10:00.è il cantautore che ha conquistato il pubblico nel 2015 durante la sua partecipazione a Britain’s Got Talent, emozionando con una struggente versione piano e voce di “Dancing On My Own” di Robyn. Il brano, certificato triplo platino, ha ottenuto anche una nomination ai Brit Awards nella categoria Best British Single, segnando l’inizio di una brillante carriera.