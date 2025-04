Calendario Juve bianconeri al quinto posto dopo la giornata 31 | sei squadre in corsa per la qualificazione in Champions Il confronto con Atalanta Lazio Bologna Roma e Fiorentina

JuventusNews24Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Atalanta, Lazio, Roma, Fiorentina e Bologna: tutti gli incroci di aprile e il punto sulla lotta al quarto postoSi è conclusa la giornata 31 di Serie A. La Juve pareggia contro la Roma: non cambia la distanza tra bianconeri e giallorossi che rimane di tre punti. Vince la Lazio che arriva a -1 dai ragazzi di Tudor ai danni dell’Atalanta che adesso rischia il quarto posto. Il Bologna pareggia contro il Napoli, scavalcando così i bianconeri in classificaClassifica Serie A3) Atalanta 584) Bologna 575) Juventus 566) Lazio 557) Roma 538) Fiorentina 52Calendario AtalantaAtalanta-Bologna (13 aprile)Milan-Atalanta (20 aprile)Atalanta-Lecce (26 aprile)Calendario BolognaAtalanta-Bologna (13 aprile)Bologna-Inter (20 aprile)Udinese Bologna (27 aprile)Calendario JuveJuventus-Lecce (13 aprile)Parma-Juventus (20 aprile)Juventus-Monza (27 aprile)Calendario LazioLazio-Roma (13 aprile)Genoa-Lazio (21 aprile)Lazio-Parma (27 aprile)Calendario RomaLazio-Roma (13 aprile)Roma-Verona (19 aprile)Inter-Roma (27 aprile)Calendario FiorentinaFiorentina-Parma (13 aprile)Cagliari-Fiorentina (21 aprile)Fiorentina-Empoli (27 aprile)Leggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Calendario Juve, bianconeri al quinto posto dopo la giornata 31: sei squadre in corsa per la qualificazione in Champions. Il confronto con Atalanta, Lazio, Bologna, Roma e Fiorentina Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: ecco ilcon le sfide di: tutti gli incroci di aprile e il punto sulla lotta al quartoSi è conclusa la31 di Serie A. Lapareggia contro la: non cambia la distanza trae giallorossi che rimane di tre punti. Vince lache arriva a -1 dai ragazzi di Tudor ai danni dell’che adesso rischia il quarto. Ilpareggia contro il Napoli, scavalcando così iin classificaClassifica Serie A3)584)575)ntus 566)557)538)52(13 aprile)Milan-(20 aprile)-Lecce (26 aprile)(13 aprile)-Inter (20 aprile)Udinese(27 aprile)ntus-Lecce (13 aprile)Parma-ntus (20 aprile)ntus-Monza (27 aprile)(13 aprile)Genoa-(21 aprile)-Parma (27 aprile)(13 aprile)-Verona (19 aprile)Inter-(27 aprile)-Parma (13 aprile)Cagliari-(21 aprile)-Empoli (27 aprile)Leggi suntusnews24.

