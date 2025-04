Calcit con il Tale & Quale show della rotaia raccolti 10 065 euro

Arezzo, 7 aprile 2025 – Bellissima edizione del Tale & Quale show della rotaia 2025, raccolti € 10.065,00 che andranno al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari - servizio SCUDO ! Musica live, Danza, Coro. varietà e cabaret hanno fatto trascorrere al numerosissimo pubblico una serata particolarmente piacevole. Una giuria attenta e competente, di fronte alle esibizioni dei concorrenti , tutti meritevoli e di alto livello, ha decretato la vittoria dell'esibizione della canzone "La Cura" del maestro Battiato ; premiate inoltre le esibizioni delle canzoni di Mina " Un colpo al cuore" e del medley di Gabriella Ferri ; premio Teletruria Gianfranco Duranti a "Valerie" di Amy Winehouse; premio della critica Riccardo Fratini a " Piange il Telefono" di Modugno. Grazie a tutti quanti , che attraverso un grande e disinteressato impegno, hanno contribuito ancora una volta a rendere lo spettacolo gradevolissimo ed allo stesso tempo contribuendo a sostenere l'attività del Calcit di Arezzo a favore della salute di tutti !

