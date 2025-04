Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il suo riscatto è congelato! Ci sono due variabili che determineranno l’operazione e non solo…Ultimissime!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, il piano per ilè attualmente bloccato! I bianconeri devono prima capire due cose: ecco come stanno le coseGiungono novità sul. Su X Giovanni Albanese traccia la situazione che riguarda le operazioni didi Francisco Conceicao e di Tiago Djalo. Ecco come stanno le cose con il Porto.PAROLE – «In questo momento i ragionamenti suldi Conceicaocongelati, prima di tutto ladeve capire quali competizioni dovrà affrontare il prossimo anno e quale sarà il progetto tecnico. Al momento cianche poche possibilità che il Porto trattenga Djalo.».Leggi sunews24.com