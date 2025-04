Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, che rimpianto: ceduto in estate, ora vale più di 50 milioni di euro! Svelata la clausola rescissoria dell’ex bianconero

di RedazioneNews24, cheper i bianconeri: l’ex orapiù di 50di. Tutti i dettagliLa Fiorentina vuole blindare subito Moise Kean. L’ex centravanti dellaè finito nel mirino di diversi club, italiani e non solo, e come riportato da La Gazzetta dello Sport la“spaventa” la società viola.L’attaccante, infatti, è ora legato alla Fiorentina con unada 52, una cifra che lo porterebbe sicuramente via da Firenze già la prossima. Il club viola, però, non vuole perderlo nel mercato estivo. Leggi sunews24.com