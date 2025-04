Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Giuntoli rischia di rivedere i suoi piani! Quella big può strappargli un grande attaccante: il piano è ben delineato!

di RedazionentusNews24può alzare bandiera bianca:big inglese può lanciare l’assalto decisivo a quel calciatore!Non si placano le indiscrezioni che vorrebbero Victor Osimhen al Manchester United. Il rilancio di questa pista è avvenuto attraverso la redazione di TEAMTalks, che parla di un assalto anche abbastanza imminente.Secondo il predetto portale, i Red Devils sarebbero pronti ad acquisire il giocatore versando una cifra anche inferiore ai 75 milioni di euro previsti dalla clausola voluta dal Napoli. Questa concessione verrebbe data dalla società partenopea stessa, volata in Inghilterra nella persona del DS, Giovanni Manna. Qualora l’indiscrezione dovesse essere confermata si tratterebbe di un duro colpo per ildi Cristiano, che deve fare i conti con la volontà del giocatore: questi, infatti, pare disponibile a un trasferimento in Premier League.