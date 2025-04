Calciomercato Juve futuro lontano da Torino per quel bianconero in prestito? Può cambiare tutto in estate | la situazione

JuventusNews24Calciomercato Juve, futuro lontano da Torino per quel bianconero in prestito? Gli ultimi aggiornamenti sul difensoreArrivano importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di un bianconero in prestito. Stiamo parlando di Djalò, attualmente in forza al Porto, che potrebbe però presto salutare presto il Portogallo. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, al momento ci sono poche possibilità che il Porto trattenga il calciatore.Il Calciomercato Juve dovrà quindi valutare se puntare sul giocatore in vista della prossima stagione o trovargli un’altra sistemazione.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, futuro lontano da Torino per quel bianconero in prestito? Può cambiare tutto in estate: la situazione Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24daperin? Gli ultimi aggiornamenti sul difensoreArrivano importanti aggiornamenti sulo che potrebbe essere ildi unin. Stiamo parlando di Djalò, attualmente in forza al Porto, che potrebbe però presto salutare presto il Portogallo. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, al momento ci sono poche possibilità che il Porto trattenga il calciatore.Ildovrà quindi valutare se puntare sul giocatore in vista della prossima stagione o trovargli un’altra sistemazione.Leggi suntusnews24.com

Calciomercato Juve, futuro lontano da Torino per lui? Ultime. Via Vlahovic e non Cambiaso: “La Juve accetta 35 milioni” | ESCLUSIVO. Calciomercato Juve: l'obiettivo viene blindato, ultime. Dove giocherà Chiesa, tra Euro 2024 e futuro: lontano dalla Juventus, lo vogliono Napoli e Roma. Vlahovic: "Futuro? Non vedo l'ora di tornare, per il resto parlerò con la Juventus". Ma il rinnovo è ancora lontano. Vlahovic via già a gennaio: quanto incassa la Juventus. Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Juventus: futuro in bilico per questo bianconero! Può ancora succedere di tutto a fine stagione. Rivelazione - Calciomercato Juventus: futuro in bilico per un giocatore bianconero! Può ancora succedere di tutto in estate. Ecco la rivelazione Nell’elenco dei giocatori in prestito da altri club nella rosa bianco ... (juventusnews24.com)

Calciomercato Juve, l’obiettivo dei bianconeri viene blindato: secca risposta sul talento. Futuro a Torino sempre più lontano? Ultime - Calciomercato Juve, l’obiettivo dei bianconeri viene blindato dal direttore sportivo: tutte le dichiarazioni Tra i calciatori accostati al calciomercato Juve c’è Nico Paz su cui sono arrivati aggiorna ... (juventusnews24.com)

Juve, futuro di Cambiaso sempre più lontano: le ultime - Juve, il futuro di Cambiaso è incerto Per la Juventus sarà un’estate davvero molto calda soprattutto nel periodo della finestra di calciomercato. L’obiettivo è quello di migliorare e rendere la rosa ... (spazioj.it)