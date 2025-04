Calciomercato Inter derby in vista col Milan | i rossoneri pronti a tuffarsi su Lucca in estate? L’Udinese fa il prezzo

Gli uomini del Calciomercato Inter sono consapevoli di dover operare per puntellare l'attacco del prossimo anno, reparto dove partiranno sicuramente sia Arnautovic che Correa, entrambi in scadenza di contratto. Uno dei nomi più caldi nelle ultime settimane è quello di Lorenzo Lucca. Il centravanti sta facendo molto bene all'Udinese e, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche il Milan starebbe pensando a lui come vice Gimenez: i rossoneri sarebbero dunque pronti ad un derby sul mercato con i cugini. «Altre opzioni saranno offerte dal mercato: Lorenzo Lucca, dodici gol in 33 partite stagionali, è una candidatura valida.

