Calciomercato Fiorentina arriva un’importante decisione sul futuro di David De Gea I dettagli

suldiDe Gea. Ida Fabrizio Romano l’ultima indiscrezione riguardanteDe Gea, portiere spagnolo della. Come riportato dal giornalista, la società viola sarebbe infatti pronta ad attivare l’opzione che per estendere di un altro anno il contratto del giocatore, con la scadenza che .

Calciomercato, l’Empoli piazza il colpaccio: arriva Kouame dalla Fiorentina.

Fiorentina, fatta per l’arrivo di Fagioli: accordo raggiunto con la Juventus.

Effetto domino in casa Atalanta: arriva Daniel Maldini, Zaniolo va alla Fiorentina.

Napoli, buone notizie per Conte: Neres torna in gruppo, le condizioni in vista del Venezia.

Processo Gudmundsson, l’annuncio: cosa succede con la Fiorentina.

CALCIOMERCATO FEMMINILE Estate 2024: Aggiornamenti in diretta.