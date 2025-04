Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp a 11, Amatori Per Lucio a forza 4 col Comano

La Spezia, 7 aprile 2025 – Rallenta il Gs Pozzuolo che così viene raggiunto dall'Castelnuovo superando un Atletico Tresana in caduta libera. Intanto La Serra viaggia tranquilla in vetta al Girone 1, anche se viene fermata sul pari dal forte Sarzana. Questo dopo l'undicesima di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra, dove l'Perinfila un poker nella porta del. Nel Girone 2, in un turno povero di gol (quattro gare su otto finite senza reti) Pugliola/Bellavista e Pegazzano vincono le rispettive gare, e così resta il distacco tra prima e seconda. GIRONE 1 Risultati: Asc Bagnone-Blues Boys 2-2 (El Atiki B., Ferrari A.; Giovanelli S. (2)), Asd Atletico Tresana-Castelnuovo 1-4 (Gabrielli L.; Peigottu L.