Calcio Roberto Mancini direttore tecnico alla Sampdoria

Mancini figlio del 'Mancio' dopo essere stato direttore sportivo alla Samp un anno faJESI, 7 aprile 2025 – La Sampdoria prova a dare una svolta ad una stagione, campionato di seriri B, che la vede fortemente inguaiata e che richia di retrocedere.Dopo la sconfitta di ieri per 2-0 a La Spezia ora la squadra è terzultima in classifica generale. La società nelle ultime ore ha deciso di esonerare il tecnico Leonardo Semplici e il ds Pietro Accardi.In panchina chiamato Chicco Evani e con lui, come vice allenatore, Attilio Lombardo.Un ruolo importante è stato assegnato a Roberto Mancini che sarà il direttore tecnico.Uno staff tutto di Sampdoriani considerato che sia il 'Mancio' che Evani che Lombardo hanno scritto pagine e pagine, come giocatori, della storia del club.

