Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 30^ giornata.

Nel girone A la Castelfrettese perde l’imbattibilità, il Marina batte 4-2 il Lunano e si piazza sesta. Nel B il Moie Vallesina batte il Matelica e chiude al settimo posto, il Pietralacroce sorpassa la Jesina in quarta piazza. La Settempeda vince 9-1 contro il Sassoferrato Genga. Mercoledì 9 aprile inizia il triangolare per il titolocon Matelica-Monticelli VALLESINA, 7 aprile– Cala il sipario sul campionato. Nello scorso weekend, infatti, si sono svolte le gare30^. Sono stati definiti, inoltre, gli appuntamenti per il triangolare per il titolocon Castelfrettese, Matelica e Monticelli. Andiamo a scoprire tutto quello che succede e che succederà.Girone A – La Castelfrettese cade all’ultima, Marina al sesto posto, Aesse Senigallia ottava, Barbara MonSerra decimo Nel girone A, la Castelfrettese campione perde l’imbattibilità all’ultima, visto che è stata battuta 1-2 dal Tavullia Valfoglia nonostante il gol di Cerasa.