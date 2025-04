Liberoquotidiano.it - Calcio in lutto: morto a 47 anni l'ex Parma

nel mondo del, anche quello italiano: èieri a Cucuta per un infarto, all'età di soli 47, Jorge Bolano, ex centrocampista colombiano che in Serie A e in Serie B ha vestito le maglie di, Sampdoria, Lecce e Modena. Nato a Santa Marta il 28 aprile 1977, Bolano è cresciuto nell'Atletico Junior, con cui ha esordito nel 1993 nella Primera Division colombiana; il Cucuta Deportivo è stato il suo ultimo club (2010-2012). Con la nazionale colombiana ha disputato 36 partite, segnando un gol e conquistando l'argento nella Gold Cup del 2000. In Italia, particolarmente rilevante la sua esperienza con la maglia del, in 3 distinte esperienze: con la maglia dei Ducali ha giocato in tutto 128 partite complessive tra campionato, Coppa Italia e Coppa Uefa. Ad annunciarlo per primo è stato un altro ex giocatore colombiano e grande amico di Bolano, William Fiorillo: "Stavo festeggiando il compleanno di un parente.