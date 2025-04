Calcio in lutto l' ex Sampdoria Jorge Bolaño muore d' infarto a 47 anni

anni è morto Jorge Bolaño, ex calciatore colombiano della Sampdoria che in Italia vestì anche le maglie di Parma, Lecce e Modena. Affetto da una patologia cardiaca, è stato stroncato da un infarto durante una festa in famiglia nella città di Cúcuta.Sampdoria sul baratro, tutti. Genovatoday.it - Calcio in lutto, l'ex Sampdoria Jorge Bolaño muore d'infarto a 47 anni Leggi su Genovatoday.it All'età di 47è morto, ex calciatore colombiano dellache in Italia vestì anche le maglie di Parma, Lecce e Modena. Affetto da una patologia cardiaca, è stato stroncato da undurante una festa in famiglia nella città di Cúcuta.sul baratro, tutti.

Ex Sampdoria, si è spento a 47 anni Jorge Eladio Bolaño: il comunicato di cordoglio del club blucerchiato - Ex Sampdoria, è scomparso a 47 anni Jorge Eladio Bolaño: il cordoglio del club blucerchiato Lutto nel mondo del calcio: all’età di 47 anni si è spento Jorge Eladio Bolaño, ex centrocampista che ha ves ... (sampnews24.com)

Il mondo del calcio è in lutto: morto Jorge Bolano a 47 anni - L'ex centrocampista colombiano è stato stroncato da un infarto: in Italia ha vestito le maglie di Parma, Lecce, Sampdoria e Modena ... (corrieredellosport.it)

Calcio in lutto: morto Jorge Bolaño, aveva giocato con Parma, Samp e Lecce - Jorge Bolaño, ex giocatore dei club italiani Parma, Sampdoria, Lecce e Modena, è morto all'età di 47 anni per una patologia cardiaca ... (msn.com)