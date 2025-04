Calcio in lutto l’ex Parma stroncato da un infarto a 47 anni

Leggi su Ilnerazzurro.it

Bolano morto. È morto a 47Jorge Bolaño, ex calciatore colombiano noto in Italia per aver indossato le maglie di, Sampdoria, Modena e Lecce tra il 1999 e il 2009. È stato colpito da unmentre si trovava a Cucutà, in Colombia, durante i festeggiamenti per il compleanno di un parente.Bolaño aveva legato gran parte della sua carriera europea al, con cui conquistò una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Era un centrocampista solido, affidabile, apprezzato per grinta e spirito di sacrificio. In Serie A aveva lasciato un buon ricordo anche nelle parentesi con Sampdoria, Modena e Lecce.Bolano morto: un simbolo delcolombianoNato a Santa Marta il 28 aprile 1977, Bolaño era considerato un idolo del Junior de Barranquilla, con cui aveva vinto due campionati colombiani nel 1993 e nel 1995, giocando al fianco di leggende come Carlos Valderrama e Iván René Valenciano.