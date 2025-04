Primacampania.it - Calcio: il Napoli stasera a Bologna si gioca un pezzo di scudetto

– Ilsiuna fetta diquesta sera al Dall’Ara, contro unin stato di grazia e con quattro vittorie consecutive alle spalle. Dopo il pareggio dell’Inter a Parma, la squadra di Antonio Conte ha l’occasione di accorciare a -1 in classifica, ma ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.Gli azzurri si presentano con la formazione migliore possibile. Recuperato McTominay, il ritorno al 4-3-3 è confermato: Lukaku guiderà l’attacco con Politano e Neres ai lati, a centrocampo spazio anche per Lobotka e Anguissa. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Olivera, Rrahmani e Buongiorno.Il, però, è avversario ostico: oltre al momento positivo, è ancora pienamente in corsa per un posto in Champions League e capace di prestazioni di alto livello, come il 5-1 inflitto alla Lazio.