Calcio femminile qualificazioni Nations League | Azzurre contro la Danimarca per rimanere in corsa

Calcio femminile si prepara a sfidare la Danimarca per continuare il percorso di qualificazione per la Nations League. Le Azzurre scenderanno in campo domani a Herning, con il Calcio d'inizio in programma per le 18:00 e un solo risultato valido: quello vincente. La squadra di Andrea Soncin è reduce da due sconfitte consecutive, una incassata nella gara d'andata e l'altra nella partita in Svezia, e ora sogna di agganciare la biancorosse per ottenere il secondo posto. Il piazzamento permetterebbe all'Italia di giocarsi la permanenza nella Lega A nelle ultime due partite del Gruppo 4.LE PAROLE DI SONCIN E CANTORE"Sono orgoglioso di quanto fatto tre giorni fa dalle ragazze – ha sottolineato il Ct – con la Danimarca dovremo essere brave a gestire il match in base alle nostre caratteristiche.

