Calcio femminile Italia in cerca del successo in Danimarca | tre punti fondamentali per continuare a crederci in Nations League

La Nazionalena dideve dimenticare l’esito amaro della sfida contro la Svezia e ripartire in vista del quarto incontro del Gruppo 4 didi. A Herning, le azzurre affronteranno le padrone di casa dellae sarà un confronto importantissimo pera credere all’obiettivo permanenza nella Lega A di.Centrare la prima storica vittoria in casa delle danesi – dove nei sei precedenti è stato raccolto un solo pareggio – permetterebbe alla compagine tricolore di agganciarle al secondo posto del girone. L’obiettivo della squadra di Andrea Soncin è esattamente questo, nella consapevolezza che senza i trela rincorsa ai primi due piazzamenti del raggruppamento si farebbe decisamente in salita.Confermare la permanenza nella Lega A citata è in funzione delle qualificazioni europee al Mondiale del 2027.