Calciatore del Latina accerchiato e picchiato | caccia agli aggressori

Latina Calcio Tamir Berman, avvenuta sabato pomeriggio dopo l'incontro disputato allo stadio Francioni contro il Trapani che ha messo ko la squadra di casa. Il giocatore argentino, 24 anni, è risalito nella sua auto per lasciare il. Latinatoday.it - Calciatore del Latina accerchiato e picchiato: caccia agli aggressori Leggi su Latinatoday.it Indaga la Digos sulla brutale aggressione al giocatore delCalcio Tamir Berman, avvenuta sabato pomeriggio dopo l'incontro disputato allo stadio Francioni contro il Trapani che ha messo ko la squadra di casa. Il giocatore argentino, 24 anni, è risalito nella sua auto per lasciare il.

Calciatore del Latina accerchiato e picchiato: caccia agli aggressori. Calciatore professionista aggredito dai suoi tifosi: pugno al volto e macchina distrutta, cos'ha fatto. Ne parlano su altre fonti

VIDEO – Tifosi violenti: calciatore picchiato a Latina, maxi-rissa a Itri - Tifosi di calcio violenti, in provincia di Latina: in poche ore si sono registrati due episodi eclatanti e che hanno fatto montare l’indignazione. Nel ... (h24notizie.com)

Arbitro 19enne riempito di calci e pugni durante una partita tra minorenni: “Picchiato da persone che potevano essere i suoi genitori” - Accerchiato, inseguito, sgambettato, colpito alla nuca con una bandierina e riempito di calci e pugni mentre tentava di proteggersi il volto. Domenica 6 aprile, lo stadio Luigi Averna di Riposto (Cata ... (ilfattoquotidiano.it)

Botte da orbi tra tifosi in campo a Itri e calciatore aggredito a Latina - Rissa tra tifosi a Itri e aggressione al calciatore Tamir Berman al termine della partita di serie C tra Latina Calcio e Trapani, finita 2 a 0 per i siciliani ... (fanpage.it)