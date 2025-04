Lanazione.it - Calci: programmati gli interventi stagionali per la cura del verde pubblico

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 7 aprile 2025 – Dopo ladi alcuni alberi effettuata nei mesi scorsi, a partire da questa settimana partiranno sul territorio comunale dianche glidi sfalcio del, che riguarderanno come di consueto i cigli stradali, i marciapiedi, le scarpate e i parchi pubblici. Per queste operazioni l’amministrazione comunale ha provveduto ad individuare, tramite gara ad evidenza pubblica, una nuova impresa cui è stato appaltato il servizio per tre anni (2025-27), con possibilità di rinnovo per le due annualità successive, ovviamente in base alla qualità del servizio svolto. Rispetto agli anni passati, la novità principale è che il Comune è riuscito ad ottenere, grazie ad una attenta programmazione della gara, un taglio cigli stradali in più, arrivando quindi a poter effettuare sei tagli cigli annui.