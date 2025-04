Juventusnews24.com - Calamai sentenzia: «La Juve di Tudor è già superiore a quella di Thiago Motta. Tanti giocatori nel ruolo giusto e…»

di RedazionentusNews24sulladopo il pareggio contro la Roma: l’analisi del giornalista sull’impatto diIl giornalistaha analizzato a TMW la prestazione dellacontro la Roma soffermandosi sull’arrivo di.PAROLE – «Ladiè giàalladi. Più qualità, più voglia di imporre il proprio calcio. Enel, a cominciare da Nico Gonzalez. La squadra bianconera non va oltre il pari all’Olimpico perché la Roma ha orgoglio in dosi industriali. E un vecchio mago della panchina come Ranieri. Ma non c’è dubbio che laavrebbe dovuto salutare prima il balbettanteper affidarsi a uno comeche conosce la storia e ilche ha e che deve avere la squadra bianconera nel calcio italiano».